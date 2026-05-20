Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte zeytinyağı operasyonunda 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretildiği ihbarı üzerine iki depoya operasyon yaptı.



Depolardaki aramada 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 kişiye, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten 499 bin 720 lira para cezası kesildi.



Şüpheliler, işlemlerinin ardından salıverildi.







