        Aydın Haberleri Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte zeytinyağı operasyonunda 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 21:25 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretildiği ihbarı üzerine iki depoya operasyon yaptı.

        Depolardaki aramada 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişiye, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten 499 bin 720 lira para cezası kesildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından salıverildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

