Aydın'da 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte zeytinyağı operasyonunda 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağı üretildiği ihbarı üzerine iki depoya operasyon yaptı.
Depolardaki aramada 5 bin 900 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişiye, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununa muhalefetten 499 bin 720 lira para cezası kesildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından salıverildi.
