        Aydın'da vücudunda dev kitle bulunan kadın tedavi altına alındı

        Giriş: 21.05.2026 - 19:30 Güncelleme:
        İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kuyucular Mahallesi'nde aşırı kilosu nedeniyle evden çıkmakta güçlük çeken 2 çocuk annesi Leyla Demirkafa'yı (67) ambulansla evinden aldı.

        Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen kadında doğuştan gelen göbek fıtığı ile cilt altı yağ dokusunun büyüdüğü tespit edildi.

        Yaklaşık 50 kilogram olan ve zamanla yaraya dönüşen kitlenin ameliyatla alınacağı öğrenildi.

        Müdürlüğün, evde bakım hizmetleri kapsamında daha önce kendisiyle ilgilendiğini belirten Demirkafa, hastalıktan bir an önce kurtulmak istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

