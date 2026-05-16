Aydın'da boğazına et parçası kaçan turist Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yemek yediği sırada boğazına yemek kaçan İngiliz turist, restoran sahibi tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen İngiliz turistin boğazına et parçası kaçtı. Durumu fark eden işletme sahibi Suphi Buğdaycı, turiste Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu turistin boğazındaki et parçası çıkarıldı. Kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.