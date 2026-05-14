Aydın'da polisler engelli öğrencilerle buluştu
Aydın'da Engelliler Haftası dolayısıyla polis ekipleri engelli öğrencilerle bir araya geldi.
Giriş: 14.05.2026 - 13:12
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta dolayısıyla Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Buradaki öğrencilerle sohbet eden polisler, daha sonra onları ekip araçlarına bindirdi.
Ekipler daha sonra çocuklara hediyeler verdi.
