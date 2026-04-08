        Aydın'da Romanlar mahallelerinde kargıya hayat veriyor

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadıkları mahalleyi adeta üretim tesisine dönüştüren Roman vatandaşlar, kargı kamışından el emeği ürünler üretiyor.

        Giriş: 08.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 1500 Roman yaşıyor. Mahalle sakinlerinin geçim kaynağında ise kargı kamışı öne çıkıyor.

        Sulak alanlarda yetişen kargıları toplayan vatandaşlar, bu bitkileri evlerine getirip kurumaya bırakıyor. Zahmetli olmasından dolayı toplama ve mahalleye getirme işlemi genellikle gençlerce yapılıyor.

        Mahallede neredeyse her evin önünde kargı yığınları görülüyor. Kuruduktan sonra sertleşen bitkiler mahalle sakinlerinin elinde şekilleniyor. Evlerin önünde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hareketlilik gün batımına kadar sürüyor.

        Sokak aralarında istiflenen kargılar, kapı önlerinde çalışan kadınlar ve erkekler, kurulan tezgahlar, mahallede açık hava fabrikası görüntüsü oluşturuyor.

        - Ustalık kuşaktan kuşağa geçiyor

        Çocuk yaşlardan itibaren öğrenilen kargı işçiliği, mahallede yetişkinlerden çocuklara geçerek kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

        Tamamı el emeğiyle şekillenen kargılar, sahillerde güneşlenmek için kullanılan şemsiyelere, dekoratif hediyelik eşyalara ve farklı kullanım amaçlarına yönelik ürünlere dönüşüyor.

        Ürünler, turizm bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

        Vatandaşların bazıları satışlarını kendileri yaparken, bazıları da mahalleye gelen alıcılar sayesinde ürünlerini piyasaya sürüyor.

        - "Çok zor meslek ama ekmeğimiz bu"

        Mahalle muhtarı Ali Tarım, AA muhabirine, mahallenin bir fabrika gibi çalıştığını söyledi.

        Mahalle sakinlerinin geçimini kamıştan çıkardığını ifade eden Tarım, üretimin artması için destek istedi.

        Kargıları ürüne dönüştüren Fatma Yanar da yaptıkları işin oldukça zahmetli olduğunu ifade ederek, "Bunları sırtımızda taşıyoruz, kan, ter içinde kalıyoruz. Bazen tökezliyoruz. Çok zor meslek ama ekmeğimiz bu. Çoluk çocuk, torunları bunlarla büyütüyoruz. Şükür, Allah bereket versin. Olduğu yere kadar." dedi.

        Adem Göymen de dört mevsim bu işle uğraştıklarını anlatarak, malzemeleri bulmanın ve toplamanın güç olduğunu kaydetti.

        Özellikle turistik bölgeler için üretim yaptıklarını aktaran Göymen, şöyle konuştu:

        "Yazın turistik bölgelerde gölgelik yapıyoruz. Plajlarda kullandığımız ürünler oluyor bunlar. Bu işin bayağı bir zorluğunu yaşıyoruz. Bunları tek tek alıyoruz, kesiyoruz, buduyoruz. Ondan sonra işliyoruz. Tek başına olacak bir şey değil. 4-5 kişi birden çalışıyoruz. Ürünlerimiz Türkiye'nin her yerine, yurt dışına dahi gidiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Borsada ateşkes coşkusu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Galatasaray kritik virajda!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Aydın'ın en işlek noktasına estetik dokunuş
        Aydın'da minik öğrencilere orman ve doğa sevgisi aşılandı
        Bozdoğan Akçay Mahallesi'nde yollar yenilendi
        Aydın'da incirde 44 günlük eğitim maratonu tamamlandı
        Zeytin güvesine karşı tuzak kurulumları başladı
        Didim'de perakende balık satışı yapan işletmeler denetlendi
