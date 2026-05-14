        Aydın Haberleri Aydın'da yaşlı çiftin döviz ve yüklü miktarda altınını alan 2 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde emekli çifti dolandırarak 166 bin avro ile ziynet eşyalarını aldıkları iddiasıyla 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Didim'de F.A. (71) ile eşi A.E. (74), İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek dolandırıldıkları yönünde şikayette bulundu.

        Çift, kendilerini telefonda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan kişilerin, adlarının bir terör örgütüyle anıldığını, nakit para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etme yönünde uyarıda bulunduklarını, bunun üzerine farklı tarihlerde 166 bin 240 avro, 29 bilezik, altın küpe, altın bileklik, 20 gram külçe altın, 5 altın yüzük, 13 çeyrek altın ve 9 yarım altını dolandırıcılara verdiklerini söyledi.

        İfadeler sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Şüphelilerin Ü.Ç. (17), Y.E.S. (17), N.S. (41) ve T.K. (26) olduğu belirlendi.

        Ekipler, İstanbul, İzmir ve Manisa'da yaptığı eş zamanlı operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç ile Y.E.S tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

