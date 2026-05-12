Aydın'da Yeşilay sürücüleri bilgilendirdi

Yeşilay Aydın Şubesi tarafından, Germencik ilçesinde sürücülere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Germencik gişelerinde düzenlenen etkinlikte Yeşilay Şube Başkanı Sencer Gündüz ve jandarma ekipleri sürücülere, teknoloji bağımlılığın trafikte oluşturduğu riskleri anlattı. "Direksiyondayken Ekranda Değilim" sloganıyla çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Gündüz, konuyla ilgili sürücülere broşür dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.