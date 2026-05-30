Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 9 bini aşkın turist geldi
Türkiye'nin önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyer gemisiyle gelen 9 bin 125 turisti ağırladı.
Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" ve "Marella Discovery 2" ile Malta bayraklı "Celestyal Discovery" yanaştı.
Gemilerle ilçeye gelen 9 bin 125 turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.
Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, diğerleri ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.
