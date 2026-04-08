        Leylek "Efe" ile eşi "Ada" Kuşadası'nda buluştu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçen yıl birlikte gelen "Efe" ile "Ada" isimli leylek bu yıl da aynı yuvalarına geri geldi.

        Giriş: 08.04.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamada, geçen yıl ağustos ayında ilçeye ilk kez gelip yuvalarını yapan iki leyleğe "Efe" ile "Ada" isminin verildiği hatırlatıldı.

        Hayvanların bu yıl da gelip gelmeyeceğinin merakla beklendiği vurgulanan açıklamada, "Efe adı verilen erkek leyleğin 6 gün önce gelerek yuvaya malzeme taşıdığı görülmüştü. Burada kalıp kalmayacağını ve eşinin gelip gelmeyeceğini biz de merak ediyor, her gün izliyorduk. Mutlu haber dün akşam geldi. Ada adını verdiğimiz dişi leylek, Efe ile buluştu." ifadelerine yer verildi.

        Leyleklerin üremelerini burada yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Leylekler üremelerini burada gerçekleştirecek. Muhtemelen mayıs ayının ikinci haftasında yavrular yumurtadan çıkacak. Onları büyütmek için yoğun bir çaba gösterecekler. Yuva çevresindeki yoğun yapılaşma, beslenme alanlarının azalması, elektrik hatları ve yoğun trafik gibi tehditlere rağmen tüm riskleri göze alarak bu alanı seçtiler."

        Açıklamada ilçedeki tek leylek yuvasının burası olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İlk 11'ler belli oldu!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Aydın'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Emniyet teşkilatı Aydın'da gücünü sahada gösterdi
        Nazilli'de tabela asarken üzerine demir parçası düşen işçi yaralandı
        Aydınlı Romanlar günlerini doyasıya eğlenerek kutladı
        Kuşadası'nda 40 yıl sonra leylek sevinci Leylek "Efe" ve "Ada" yeniden yuva...
        Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
