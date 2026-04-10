Söke'de Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memuru Serap Çavuş, "Kahraman Polis" adlı şiiri seslendirdi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, siyasi parti temsilcileri, emniyet amirleri katıldı. Programın ardından Asri Mezarlığı'na geçen protokol üyeleri ve emniyet mensupları, şehitliği ziyaret etti. Şehit kabirleri başında duaların okunduğu ziyarette, mezarlara karanfil bırakıldı.

