Sultanhisar'da asma yaprağı toplarken düşen kadın yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde asma yaprağı toplarken düşen 74 yaşındaki kadın hastanede tedavi altına alındı. Atça Mahallesi'nde demir yolu alt geçidi yakınında asma yaprağı toplayan R.A. (74) dengesini kaybederek düştü. Zeminindeki su birikintisinde kadının hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

