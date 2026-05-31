Aydın'da şarampole devrilen cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde şarampole devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hüseyin Gözataş (58) idaresindeki 20 AOG 918 plakalı cip, Çamköy Mahallesi Çavdarkıran mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Gözataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Gülten K. (59) ile Emin Ş. (60) ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

