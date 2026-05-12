Avrupalı tur operatörleri Edremit'i ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Avrupalı tur operatörleri bölgenin turizm potansiyelini yerinde incelemek amacıyla tarihi, kültürel ve doğal alanları gezdi.





Edremit Ticaret Odası, Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) ve Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR) tarafından organize edilen program kapsamında ilçeye gelen 60 kişilik heyetin ilk durağı, ilçenin geçmişine ışık tutan Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Galerisi oldu.





Müze sorumlusu İrfan Kolçak'tan sergilenen eserler hakkında bilgi alan acente temsilcileri, daha sonra ilçeye özgü mimarisiyle dikkati çeken Tarihi Edremit Evleri'nin bulunduğu sokakları gezdi.



Güre Mahallesi'ndeki termal tesislerde incelemelerde bulunan heyet, Kazdağları'ndaki mesire alanlarını, cam seyir terasını ve şelaleleri gezerek bölgenin doğa turizmi olanaklarını değerlendirdi.



COOP TRR Yönetim Kurulu Üyesi Halil Yalçın, gazetecilere, bölgenin sadece yerli turistle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.





Amaçlarının Edremit, Ayvalık ve Güre bölgesini Avrupa'ya tanıtmak olduğunu belirten Yalçın, "Türkiye denildiğinde akla genelde Antalya ve Ege gelir ancak bu bölgenin havası, doğası ve termal kaynaklarıyla devasa bir potansiyeli var. Seyahat acentelerimiz aracılığıyla Almanya ve Avrupa'dan buraya turist akışını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



COOP TRR Yönetim Kurulu Üyesi Tatyana Kabadayı da "Misafirlerimize Türkiye'nin sadece denizden ibaret olmadığını, termal tesislerimiz, dağlarımız ve zengin Türk kültürüyle sağlık turizmi için de büyük fırsatlar sunduğunu gösteriyoruz." dedi.



Edremit Kazdağları Milli Parklar Alan Kılavuzları Derneği Başkanı Ali Canlı da sürecin 2018 yılında Almanya uçuşlarının koordine edilmesiyle başladığını hatırlatarak, "Almanya'nın 5 farklı noktasından Edremit'e uçuşların başlamasıyla bu işbirliğini güçlendirdik. Heyetimiz, dağ otelleri, bungalov evler ve termal tesisleri gezerek bölge turizmine büyük katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.









