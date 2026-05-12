Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Avrupalı tur operatörleri Edremit'i ziyaret etti

        Avrupalı tur operatörleri Edremit'i ziyaret etti

        Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Avrupalı tur operatörleri bölgenin turizm potansiyelini yerinde incelemek amacıyla tarihi, kültürel ve doğal alanları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupalı tur operatörleri Edremit'i ziyaret etti

        Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Avrupalı tur operatörleri bölgenin turizm potansiyelini yerinde incelemek amacıyla tarihi, kültürel ve doğal alanları gezdi.


        Edremit Ticaret Odası, Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) ve Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR) tarafından organize edilen program kapsamında ilçeye gelen 60 kişilik heyetin ilk durağı, ilçenin geçmişine ışık tutan Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Galerisi oldu.


        Müze sorumlusu İrfan Kolçak'tan sergilenen eserler hakkında bilgi alan acente temsilcileri, daha sonra ilçeye özgü mimarisiyle dikkati çeken Tarihi Edremit Evleri'nin bulunduğu sokakları gezdi.

        Güre Mahallesi'ndeki termal tesislerde incelemelerde bulunan heyet, Kazdağları'ndaki mesire alanlarını, cam seyir terasını ve şelaleleri gezerek bölgenin doğa turizmi olanaklarını değerlendirdi.

        COOP TRR Yönetim Kurulu Üyesi Halil Yalçın, gazetecilere, bölgenin sadece yerli turistle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.


        Amaçlarının Edremit, Ayvalık ve Güre bölgesini Avrupa'ya tanıtmak olduğunu belirten Yalçın, "Türkiye denildiğinde akla genelde Antalya ve Ege gelir ancak bu bölgenin havası, doğası ve termal kaynaklarıyla devasa bir potansiyeli var. Seyahat acentelerimiz aracılığıyla Almanya ve Avrupa'dan buraya turist akışını sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        COOP TRR Yönetim Kurulu Üyesi Tatyana Kabadayı da "Misafirlerimize Türkiye'nin sadece denizden ibaret olmadığını, termal tesislerimiz, dağlarımız ve zengin Türk kültürüyle sağlık turizmi için de büyük fırsatlar sunduğunu gösteriyoruz." dedi.

        Edremit Kazdağları Milli Parklar Alan Kılavuzları Derneği Başkanı Ali Canlı da sürecin 2018 yılında Almanya uçuşlarının koordine edilmesiyle başladığını hatırlatarak, "Almanya'nın 5 farklı noktasından Edremit'e uçuşların başlamasıyla bu işbirliğini güçlendirdik. Heyetimiz, dağ otelleri, bungalov evler ve termal tesisleri gezerek bölge turizmine büyük katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Edremit Belediyesi güçleniyor Çöp taşımada yeni dönem: 6 kamyonluk yük tek...
        Edremit Belediyesi güçleniyor Çöp taşımada yeni dönem: 6 kamyonluk yük tek...
        Milletvekili Canbey'den dünya şampiyonlarına tebrik: "Türkiye Yüzyılı'nı bu...
        Milletvekili Canbey'den dünya şampiyonlarına tebrik: "Türkiye Yüzyılı'nı bu...
        2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası heyecanı Ayvalık...
        2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası heyecanı Ayvalık...
        Körfez turizminde dev atak Avrupalı acenteler Edremit'te buluştu
        Körfez turizminde dev atak Avrupalı acenteler Edremit'te buluştu
        Büyükşehirden vektörle mücadelede yoğun mesai
        Büyükşehirden vektörle mücadelede yoğun mesai
        Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası Ayvalık'ta yapılacak
        Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası Ayvalık'ta yapılacak