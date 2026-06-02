        Balıkesir Haberleri Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

        Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde, tüm ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

        Öte yandan, valiliğin sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisi de paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

