Balıkesir'de otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. R.D. idaresindeki 35 AZG 487 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunun 2 çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.