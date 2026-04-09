        Balıkesir'de restoranda boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, döner ustasınca uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Balıkesir'de restoranda boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde restoranda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci, döner ustasınca uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        İstasyon Caddesi'ndeki bir dönercide yemek yiyen lise öğrencisinin boğazına yiyecek kaçtı.

        Durumu fark eden döner ustası Kadir Aydemir, müdahalede bulundu.

        Aydemir'in uyguladığı Heimlich manevrası sonucunda gencin nefes borusunu tıkayan yiyecek parçası çıkarıldı.

        Yeniden nefes almaya başlayan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yaşadığı süreci anlatan Aydemir, öğrencinin nefes alamadığını görünce hemen yardıma koştuğunu belirterek, temel ilk yardım bilgisinin hayat kurtarmadaki önemine dikkati çekti.

        Olay, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

