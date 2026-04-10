        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sahte altınları kuyumcuda bozduran 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahte altınları kuyumcuda bozduran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Haydarçavuş Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya, bir kişi reşat beşli altın getirerek bozdurmak istedi. Şahıs, bozdurduğu altının karşılığında 217 bin lira alarak iş yerinden ayrıldı.

        Kuyumcu aldığı altınların, detaylı incelemesinin ardından sahte olduğunu tespit ederek polise ihbarda bulundu.

        Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, altını getiren şüphelinin kimliğini belirleyerek zanlının 2 kişiyle birlikte hareket ettiğini belirledi.

        Tespit edilen şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

        Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ile 2 reşat beşli altın daha ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden H.S. (53) ve A.E. (39) tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

