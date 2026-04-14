Balıkesir'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'de seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 14.04.2026 - 13:43 Güncelleme:
M.N.Ö. idaresindeki 47 AN 616 plakalı çekici ve buna bağlı 47 AN 617 plakalı dorse, Balıkesir-İzmir kara yolu Ayvacık mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.
