Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. C.B, idaresindeki 34 CUV 229 plakalı otomobil, Sultaniye Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde S.D'nin kullandığı 48 N 6114 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 48 N 6114 plakalı otomobilde sıkışan sürücü S.D. ile yolcu F.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

