        Balıkesir'deki Simav Çayı ıslah çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde taşkın riskine karşı yürütülen "Bigadiç Simav Çayı Islahı" projesinin yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

        Giriş: 26.05.2026 - 09:18 Güncelleme:
        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkınlardan korumak amacıyla başlatılan "Bigadiç Simav Çayı Islahı" projesi kapsamında, 3 bin 500 metrelik hattın 500 metresindeki çalışmalar tamamlandı.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yağmuru düştüğü yerde kontrol altına almayı hedeflediklerini, projenin estetik olarak da şehirle bütünleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Proje tamamlandığında Simav Çayı, 3 bin 500 metre boyunca ıslah edilmiş olacaktır. Bugün itibarıyla 500 metre ıslah çalışması tamamlanmıştır. Islah çalışmalarının 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte taşkın riskini azaltarak, Bigadiçli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız. DSİ olarak yapmakta olduğumuz ıslah çalışmaları ile derelerimizdeki taşkın risklerini minimuma indirmeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte ani ve aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınlara müdahale etmek için 'yeşil karıncalarımız' taşkın öncesi, taşkın esnası ve sonrasında büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarına devam etmektedir."

