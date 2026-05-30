Batman Çayı'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 7 kişi ekiplerce kurtarıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malabadi Köprüsü yakınlarında piknik yapan 7 kişi, çaydaki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalan 7 kişi bulundukları yerden kurtarıldı. Açıklamada, akarsu ve dere yataklarında su seviyesinde ani yükselmeler yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.