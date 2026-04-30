Batman'da bir evde 2 ceset bulundu

Batman'da bir evde 2 kişinin cesedi bulundu.



Bahçelievler Mahallesinde bir apartmanın 3. katında duman gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kapıyı kırarak eve giren ekipler yerde Süreyya İ. (45) ve Metin E'nin (52) cansız bedeniyle karşılaştı.



Bu kişilerin yanarak öldüğü belirlendi.



Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

