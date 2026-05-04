        Kozluk'ta "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı

        Kozluk'ta "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 04.05.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kozluk'ta "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği yapıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kozluk Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçedeki Ayngebire Şelalesi bölgesinde bir araya gelen sağlık çalışanları doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.


        Etkinliğe katılan Batman İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın temelinde hareketin yer aldığını belirtti.


        Günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi artırmanın birçok kronik hastalığın önlenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Solmaz, "Bu tür etkinliklerle hem sağlık çalışanlarımızda hem de toplumumuzda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Herkesi daha aktif bir yaşam tarzını benimsemeye davet ediyoruz." dedi.


        Kozluk İlçe Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Fırat Güneş de düzenli yürüyüşün kalp ve damar sağlığını koruduğunu, kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ve stres seviyesini azalttığını belirterek, günde en az 30 dakika yapılacak yürüyüşün sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım olduğunu kaydetti.


        Hemşire Kübra Belim ise yaklaşık 2 saat süren yürüyüşün kendisinde olumlu etki bıraktığını belirterek, bundan sonra düzenli olarak her gün en az yarım saat yürümeyi düşündüğünü dile getirdi.

        Ebe Semanur Tilki de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürüyüşün düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.


        Yürüyüşe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Selami Yunus Ertek, Batman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tahir Yarba ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feyat Tunç da katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
