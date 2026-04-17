Batman'da çaya giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
Batman'da çaya giren çocuk boğuldu.
Giriş: 17.04.2026 - 23:04
Batman'da çaya giren çocuk boğuldu.
Balpınar beldesinde, arkadaşı Muhammet A. (10) ile Batman Çayı'na giren Eyüp Y. (11) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Batman Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Eyüp Y, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
