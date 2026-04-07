        Batman'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

        Batman'da dün heyelan nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapanan yol, yürütülen çalışmalarla trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Üniversite Bulvarı'nın Kardelen Mahallesi mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından İl Özel İdaresi ve Batman Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldığı hatırlatıldı.

        Ekiplerin gece boyunca aralıksız çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, yoğun ve koordineli müdahale sayesinde yaklaşık 450 kamyon dolusu hafriyatın kısa sürede temizlendiği, yolun güvenli hale getirilerek yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ekipler, olası yeni risklere karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yolun altyapısı da detaylı şekilde kontrol edildi. Geceyi gündüze çeviren çalışmalar kapsamında iş makineleri ve personel, zorlu şartlara rağmen büyük bir özveriyle görev yaptı. Projektörlerle aydınlatılan alanda sürdürülen çalışmalar sırasında ekipler, hem yolun tamamen temizlenmesi hem de sürücülerin güvenliğinin sağlanması için titizlikle çalıştı. Aralıksız devam eden bu yoğun mesai, kısa sürede sonuç vererek ulaşımın normale dönmesini sağladı."

        Vali Ekrem Canalp'in de gece saatlerinde olay yerine gelerek yürütülen çalışmaları yerinde incelediği anımsatılan açıklamada, "Yetkililerden bilgi alan Canalp ekiplerin koordinasyonunu yakından takip ederek sürecin hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesi için gerekli talimatları verdi. Sahada görev yapan personel ile bir araya gelen Vali Canalp özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, bölgede heyelan riskine karşı gerekli incelemelerin sürdüğü belirtilirken, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli

        Benzer Haberler

        Batman'da son iki ayda 167 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kentte suç oranı y...
        Batman'da son iki ayda 167 kilo uyuşturucu ele geçirildi Kentte suç oranı y...
        Batman'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi
        Batman'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi
        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama
        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 tutuklama
        Batman'da parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Batman'da parmağa sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı
        Gercüş'te yaralı kızıl şahine şefkat eli
        Gercüş'te yaralı kızıl şahine şefkat eli
        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 16 tutuklama
        Batman merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 16 tutuklama