Sason'da "bağımlılıkla mücadele" konulu seminer düzenlendi
Batman'ın Sason ilçesinde "bağımlılıkla mücadele" konulu seminer düzenlendi.
Kaymakamlık koordinesinde, Sason Halk Kütüphanesi konferans salonunda Yeşilay tarafından gerçekleştirilen seminerde, madde, tütün, alkol ve teknoloji başta olmak üzere bağımlılık türleri ele alındı, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile bağımlılıktan korunma yöntemlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.
Katılımcıların bilinç düzeyinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekildi.
Toplum sağlığının korunması ve bağımlılıkla etkin mücadele için bilinçlendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.