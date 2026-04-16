Kozluk'ta sağlıklı yaşam eğitimi verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, sağlıklı yaşam eğitim programı düzenlendi. Kozluk Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde katılımcılara, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, dengeli beslenme ve kronik hastalıkların önlenmesine ilişkin konularda bilgi verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğünce bu kapsamda yürütülen çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

