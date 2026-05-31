Batman'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Batman'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. T.S'nin kullandığı 34 CFK 229 plakalı otomobil, Batman-Kozluk kara yolunun Bıçakçı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek, istinat duvarına çarptı. Kazada, araçta bulunan M.S.S. (65), H.S. (68), A.S. (24), H.S. (41), Y.A.S. (2) ve İ.S. (4) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.