Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Batman'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 17.05.2026 - 21:22
Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde yüzü maskeli bir kişi henüz bilinmeyen nedenle Y.Y.'ye (36) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Y.Y, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
