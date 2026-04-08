        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

        Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Giriş: 08.04.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Eldivan, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, hukuk kuralları içerisinde şehrin güvenliği ve huzuru için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

        Kentte geçen ay 37 olay meydana geldiğini belirten Eldivan, olayların tamamının aydınlatıldığını ifade etti.

        Mal varlığına karşı işlenen suçların önceki yıla göre yüzde 50 azaldığını vurgulayan Eldivan, hakkında arama kararı bulunan 3 kişinin yakalandığını, 9 kişinin de ifadesinin alındığını aktardı.

        Eldivan, siber suçlarla ilgili geçen ay 22 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığını anlattı.

        Trafik noktasında da kentteki uygulamaların sürdüğünü belirten Eldivan, "Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımızın güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

