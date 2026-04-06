        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" kınadı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 17:24 Güncelleme:
        BŞEÜ'den yapılan açıklamada, İsrail parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasına öngören yasal düzenlemeyi derin bir endişe ve üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.


        Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:


        "Söz konusu düzenlemenin, başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hak ve özgürlüklerini ihlal eden, uluslararası hukuk ve evrensel, adalet ilkeleriyle bağdaşmayan bir nitelik taşımaktadır. Belirli bir halkı hedef alan bu tür uygulamalar, hukukun üstünlüğü ilkesine zarar vermekte ve insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır. Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar değil, aynı zamanda evrensel değerleri savunan, insan haklarına saygıyı esas alan ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden yapılardır. Bu doğrultuda üniversitemiz, her türlü ayrımcılığa, hukuksuzluğa ve insan hakları ihlaline karşı duruşunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Uluslararası toplumu, insan hakları, adalet ve barış temelinde ortak bir tavır sergilemeye davet ediyor, bölgede kalıcı barışın ancak eşitlik, hukuk ve insan onuruna saygı temelinde sağlanabileceğine inanıyoruz."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
