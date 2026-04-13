Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, tırın farklı bölümlerine gizlenmiş 846 paket sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. İhbar üzerine durdurulan tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Tırda yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 846 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

