Bilecik'te Turizm Haftası kutlandı

Bilecik'te, Turizm Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "2026 Türkiye Tanıtım" adlı video gösterildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, turizmin yalnızca bir seyahat ya da ekonomik faaliyet olmadığını, geçmiş ile gelecek arasında kurulan bir köprü, kültürlerin birbirini tanıdığı bir buluşma noktası, medeniyetlerin izlerinin keşfedildiği bir yolculuk olduğunu söyledi.



Turizmin, aynı zamanda barışın, hoşgörünün ve ortak insanlık değerlerinin de en güçlü taşıyıcılarından biri olduğunu ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:



"Bu anlamlı köprünün en kadim duraklarından biri ise hiç şüphesiz ki, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bilecik ilimizdir. Bilecik, sadece bir şehir değil, bir başlangıcın adıdır. Bir devletin doğduğu, bir medeniyetin filizlendiği, kökleri derinlere uzanan büyük bir tarihin merkezidir. Bu topraklar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna şahitlik etmiş, ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş müstesna bir coğrafyadır. Bu manevi iklimin en büyük mimarlarından biri ise hiç şüphesiz ki Şeyh Edebali'dir. Bugün bizlere düşen görev, bu köklü mirası anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. 2026 yılının 2026 Şeyh Edebali Yılı olarak ilan edilmesi, işte tam da bu sorumluluğun bir tezahürü, aynı zamanda büyük bir fırsattır. Bu önemli yıl, yalnızca bir anma yılı değil, aynı zamanda kültürel diplomasi açısından güçlü bir imkan, uluslararası tanıtım açısından eşsiz bir fırsattır. Bu kapsamda Bilecik olarak bizler, sadece geçmişi anan değil, geçmişten ilham alarak geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz."



Halk oyunları ve tiyatro gösterisi ile mezuniyet töreniyle devam eden organizasyon, sergi gezisi ve yöresel yemek ikramıyla sona erdi.



Etkinliğe, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdür Vekili Kubilay Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.

