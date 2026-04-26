Bilecik'te bir kişi evinde ölü bulundu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu. Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Sokak’ta alzheimer hastası annesiyle yaşayan Murat Akkoç'tan (35) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkoç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Akkoç'un yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Akkoç’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

