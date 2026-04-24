Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilecik Haberleri Bilecik'te drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

        Giriş: 24.04.2026 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda lastik izleri tespit edilmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Polis, bir aracın drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

        Ekipler, sürücünün A.Ş. olduğunu tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak otomobil 60 gün trafikten menedildi.

        Aracın drift yaptığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

