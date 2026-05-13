Bilecik'te hafif ticari aracın kontrolden çıktığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, hafif ticari aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. O.E. idaresindeki 06 DP 5218 plakalı hafif ticari araç, D-650 kara yolunun Kurtköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.