Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 156 bin makaron ele geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 156 bin makaron ile 50 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Alınan ihbar üzerine imalathane haline getirilmiş depo ve araca düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Depoda ve araçta yapılan aramalarda, 156 bin makaron ile 50 kilogram tütün, profesyonel sigara sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
