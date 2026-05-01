Bilecik'te otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobil şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı. M.A. idaresindeki 11 ADA 124 plakalı otomobil, Karaçalı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

