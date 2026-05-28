Bilecik'te sağanak etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.