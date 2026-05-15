Pazaryeri'nde Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı.



Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz'ün çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü ve yapılan duayla tamamlandı.



Törene, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, kurum müdürleri, mahalle ve köy muhtarları öğrenciler ve gençlik merkezi personeli katıldı.

