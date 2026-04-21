        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Pazaryeri'nde tütün tohumları toprakla buluşturuldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, alternatif ürün olarak denenen tütün, çiftçiler için yeni gelir kapısı olmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, AA muhabirine, 2025 yılında ilçe merkezi ve köylerde 10 dekar alanda deneme amaçlı ekilen "Barley" türü tütünün bölge iklimine uyum sağladığını söyledi.

        Elde edilen ürünün kalite açısından beklentileri karşıladığını belirten Duman, "Ekim yapan çiftçilerimiz memnun kaldı. Kaliteyi gören yetkililerin de talebi üzerine Ziraat Odası olarak çalışmalarımızı genişlettik ve alım garantili üretim için 2026 yılı tohumlarını toprakla buluşturduk."dedi.

        Bu yıl ekim alanının 50 dekara çıkarıldığını ifade eden Duman, üretim sürecinde çiftçilere destek verildiğini kaydetti.

        Duman, tohum ekimlerinde çiftçilere yardımcı olan Bozüyük Sebzeciler Birliği Başkanı Orhan Karalar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

