Pazaryeri'nde tütün tohumları toprakla buluşturuldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, alternatif ürün olarak denenen tütün, çiftçiler için yeni gelir kapısı olmaya hazırlanıyor.



Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, AA muhabirine, 2025 yılında ilçe merkezi ve köylerde 10 dekar alanda deneme amaçlı ekilen "Barley" türü tütünün bölge iklimine uyum sağladığını söyledi.



Elde edilen ürünün kalite açısından beklentileri karşıladığını belirten Duman, "Ekim yapan çiftçilerimiz memnun kaldı. Kaliteyi gören yetkililerin de talebi üzerine Ziraat Odası olarak çalışmalarımızı genişlettik ve alım garantili üretim için 2026 yılı tohumlarını toprakla buluşturduk."dedi.



Bu yıl ekim alanının 50 dekara çıkarıldığını ifade eden Duman, üretim sürecinde çiftçilere destek verildiğini kaydetti.



Duman, tohum ekimlerinde çiftçilere yardımcı olan Bozüyük Sebzeciler Birliği Başkanı Orhan Karalar'a teşekkür etti.

