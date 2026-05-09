Bingöl'de koyuna çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yola çıkan koyuna çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. S.K. yönetimindeki 12 ACD 513 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolu Boğlan Mahallesi mevkisinde yola çıkan koyuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı, koyun telef oldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.