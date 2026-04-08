Karlıova'da bal verimliliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bal verimliliğinin artırılmasına yönelik toplantı düzenlendi.



Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak başkanlığında düzenlenen toplantıda, il dışından gelen arıcıların konaklanma şartları, bal verimlilik oranları, yıllara göre değişim, verim düşüşüne etki eden faktörler ve iyileştirmeye yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi.​​​​​​​





Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Bingöl balının marka değerini yükseltmek için bal üretimine katkı sağlayacak çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde yürütmesi gerektiğini ifade ederek, arıcıların beklentilerini karşılayacak kalıcı hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.





Toplantıya, Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba, Karlıova Jandarma Komutanı Emrah Altıntaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Turhan, Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Fatih Karagözoğlu, muhtarlar ve arıcılar katıldı.

