        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis Eren Üniversitesinde "Bitlis'in Hafızası" sergisi açıldı

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Özkanlı'nın "Bitlis'in Hafızası" adlı solo sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Güzel Sanatlar Fakültesi'nde serginin açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, eserleri inceleyerek Özkanlı'dan bilgi aldı.

        Elmastaş, sanatın şehirlerin kimliğini yaşatan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, bu çalışmaların Bitlis'in tarihini ve kültürel zenginliğini geleceğe taşıdığını aktardı.

        Doç. Dr. Özkanlı ise sergisinde şehrin sadece görünen yüzünü değil, hissedilen yönünü de yansıtmaya çalıştığını belirtti.

        Üniversitenin akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerden ilgi gören sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

