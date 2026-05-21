        Bitlis Haberleri Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde yöresel yemekler tanıtıldı

        Bitlis'te, Türk Mutfağı Haftası kutlamaları kapsamında hazırlanan coğrafi işaretli ve diğer yöresel yemekler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla etkinlik düzenlendi.

        Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, mutfak kültürünün, insanoğlunun varoluşundan beri en önemli hususlardan biri olduğunu söyledi.

        İnsanların ihtiyaç hiyerarşisinde yeme içmenin, en önemli hususların başında geldiğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

        "Yüzyıllar ve bin yıllar içinde insanlık her alanda olduğu gibi yeme içme kültüründe de mesafe katetmiş ve sadece bir ihtiyacı gidermenin ötesinde adeta yeme içme kültürünü de bir sanata ve ziyafete dönüştürmeyi kendine şiar edinmiştir. Bu, bütün ülkeler, milletler, toplumlar ve coğrafya açısından geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Türk Mutfağı Haftası programında, coğrafyamızda yüzyıllardan, bin yıllardan geçerek hanımefendilerin çok kıymetli emekleriyle yapılan yemekleri burada sunacağız."

        Türk mutfağının şüphesiz dünyanın en gelişmiş mutfaklarından biri olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

        "Kadınlarımızın vefakar ve fedakar çalışmalarının yanı sıra coğrafyamız bir tarafı Kafkaslar, bir tarafı Asya, bir tarafı Orta Doğu, Karadeniz, Akdeniz ve Balkanlar gibi farklı coğrafyalara ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple çok zengin bir mutfak kültürüne sahibiz. Bitlis'in de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyada olması hasebiyle büryanından ciğer taplamasına kadar birçok alanda coğrafi işaret almış çok özel yemeklere ve yiyeceklere ev sahipliği yapıyor. Valiliğimiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, belediyemiz ve üniversitemiz bu konudaki çalışmaları ve çabaları derleyip bir bütün haline getirerek bunu adeta gelecek nesillere aktarmak için yoğun çaba içindeyiz."

        Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ise Bitlis mutfağının Gaziantep ve Kahramanmaraş mutfağından sonra ileri gelen illerden biri olduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Kültür Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner de Türk mutfağı hakkında farkındalık yaratmak, markalaşmak, sağlıklı, geleneksel ve katıksız özelliklerini yurt içi ve yurt dışında vurgulamak, bilinirliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla Türk Mutfağı Haftası'nın kutlandığını aktardı.

        Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen haftanın bu yıl ki temasının "Bir Sofrada Miras" olarak belirlendiğini hatırlatan Üner, "Bitlis mutfak kültürü, ülkemizin zengin yemek çeşitliliğini önemli bir mirası ve yansımasıdır. Aynı zamanda birleştirici ve samimiyete dayalı tüm manevi atmosferi Bitlis mutfak kültüründe ziyadesiyle görebiliyoruz." dedi.

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Denk ise günümüzde gastronominin, fizyolojik ihtiyaç olan karın doyurmanın ilerisine taşındığını vurgulayarak, ulusların küresel arenadaki en yumuşak gücü haline geldiğini kaydetti.

        Türk mutfağının, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan bin yıllık göç rotasının Selçuklu ve Osmanlı gelenekleriyle mayalandığını, Cumhuriyet döneminde Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan eşsiz bir coğrafyanın ortak lezzeti haline geldiğini aktaran Denk, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türk mutfağı katıksızdır, şifalıdır aynı zamanda paylaşımcıdır. Bu muazzam mirası yalnızca evlerimizde yaşatmak yeterli değildir. Onun bu güzelliklerini dünyaya anlatmanın yolu iki sihirli kavramdan geçmektedir. Coğrafi işaretler ve markalaşmadır. Coğrafi işaretler, toprağımızın tapusu niteliğindedir. Bir mutfağı evrensel kılan şey onun özgünlüğüdür. Özgünlüğü modern dünyada koruyan kalkan ise coğrafi işaretlerdir. Markalaşma noktasında özellikle bugün itibarıyla 1844 coğrafi işaret tescilimizin bulunduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Doğru bir markalaşma stratejisi kurduğumuzda sahip olduğumuz güzel hikayelerle mutfağımızı dünyaya kolaylıkla tanıtabiliriz."

        Vali Karakaya'nın, Bitlis Belediyesi Kadın Kooperatifi'ndeki kadınların hazırladığı coğrafi işaretli ve diğer yöresel yemekler hakkında bilgi almasının ardından yemekler katılımcılara ikram edildi.

        Programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın eşi Özlem Karakaya da kadınlarla katıklı dolma sardı.

        Etkinliğe, kurum amirleri, akademisyenler, kadınlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

