Güroymak'ta bariyerlere çarpan tırdaki 2 kişi yaralandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 29.05.2026 - 17:54 Güncelleme:
Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçenin D300 kara yolunda sürücü öğrenilemeyen 56 AAJ 734 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri