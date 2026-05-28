Bitlis'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Tatvan'a bağlı Hanelmalı ile Tokaçlı köyleri yolunda F. M. yönetimindeki 35 BRC 008 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.A. idaresindeki 58 AFP 037 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlardaki F.A, Ö.K, Y.B. ve Ö.Ö. yaralandı.



Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

