Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

        Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 10:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bayram yoğunluğu

        Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.


        Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gezi rotalarına UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ekledi.

        Bayram tatili dolayısıyla "sakin şehir" ünvanına sahip Ahlat'a gelenler, 210 dönümlük alanı kaplayan ve her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının bulunduğu tarihi alanı gezdi.

        Mezar taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıtları inceleyen ziyaretçiler, görevlilerden mezar taşları hakkında bilgi aldı.

        İlçeye gezi için gelen Bilge Aleyna Aydın, aslen Samsunlu olduğunu ve çocukken Ahlat'a geldiğini söyledi.

        Yıllar sonra tekrar bölgeye geldiği için mutlu olduğunu belirten Aydın, "Çocukken geldiğimde de çok etkilenmiştim ama bilinçli gelmek daha etkileyici oldu. Kesinlikle bulunulması, görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Buranın atmosferi çok farklı ve herkesin görmesi gereken bir yer." dedi.

        İstanbul'dan gelen Abdullah Başyiğit ise ilk kez bölgeyi görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Türklerin giriş kapısı olarak görülen o simgeyi görmüş oldum. Türklerin İslam ile birlikte hem yaşayınca hem de öldüğü zaman nasıl öğüt vereceği çok iyi tasarlanmış. Burası çok güzel bir mimari yapı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti

        Benzer Haberler

        Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
        Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
        Nemrut'taki 10 metrelik kar tünellerine yoğun ilgi
        Nemrut'taki 10 metrelik kar tünellerine yoğun ilgi
        Bitlis'te 5 bin yıllık zanaat yeniden hayat buluyor
        Bitlis'te 5 bin yıllık zanaat yeniden hayat buluyor
        5 bin yıllık sepet örücülüğü sanatı Bitlis'te yaşatılıyor
        5 bin yıllık sepet örücülüğü sanatı Bitlis'te yaşatılıyor
        Adilcevaz'da bulunan peri bacalarında mest eden görüntüler
        Adilcevaz'da bulunan peri bacalarında mest eden görüntüler
        Bitlis Valisi Karakaya, bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti
        Bitlis Valisi Karakaya, bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret etti