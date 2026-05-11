Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu

        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yola çıkan "Tiyatro Treni" Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 18:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tiyatro Treni" Bitlis'te izleyiciyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle yola çıkan "Tiyatro Treni" Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

        Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği "Vagon Sahne Projesi" kapsamında "Masal Treni" oyunu, Tatvan Gar Müdürlüğü'ndeki alana yanaşan tren vagonunda sahnelendi.

        Yaklaşık 2 saat süren müzikli oyuna çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi. Yetişkin oyunu "Komşu Köyün Delisi" ise saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

        İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban, söz konusu proje kapsamında düzenlenen etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

        Devlet Tiyatrosu ekiplerinin demir yollarının geçtiği yerlerde etkinlikler yaptığını belirten Çoban, "Bugün burada gündüz çocuk oyunu ve gece yetişkinlere yönelik olmak üzere iki oyun sahnelenecek. Bu tür projelerin bölge tanıtımında da katkıları var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Çocuklarıyla etkinliğe katılan Büşra Çiçek de "Kreş çocukları ve anneleri ile birlikte buradayız. İlçemizde düzenlenen faydalı etkinliklerde yer alıyoruz. Kursiyerlerimizin kültür, sanat, spor alanlarında deneyim elde etmelerini istiyoruz. Burada şu an çok güzel ve faydalı bir etkinlik düzenleniyor. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerle etkinliğe katılan Saadettin Aka Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ferhat Cangir de "Bu etkinliğe 12 öğretmen arkadaşımız ve 600 öğrencimiz ile birlikte katıldık. Bu tür etkinliklerin ilçemize faydası çoktur. Öğrencilerimiz sosyal etkinliklere katılarak hem kendilerini geliştiriyor hem de stres atıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        "Bitlis OSB Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" ba...
        "Bitlis OSB Meslek Yüksekokulu Eğitim, Test ve Üretim Merkezi Çalıştayı" ba...
        Masal Treni Tatvan'da miniklerle buluştu
        Masal Treni Tatvan'da miniklerle buluştu
        Bitlis mendereslerinde bahar güzelliği
        Bitlis mendereslerinde bahar güzelliği
        15 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağ...
        15 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağ...
        Güzeldere Menderesleri baharla birlikte büyüledi
        Güzeldere Menderesleri baharla birlikte büyüledi
        Bitlis'te trafik kazası: 5 yaralı
        Bitlis'te trafik kazası: 5 yaralı