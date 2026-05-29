        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Abant Gölü Milli Parkı bayram tatilinde misafirlerini ağırladı

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, tatilcilerin uğrak noktalarından biri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden vatandaşlar bayram tatilinde Abant'ı tercih etti.

        Milli parka gelen tatilciler yürüyüş yaptı, belirlenen alanlarda piknik yaptı ve yeşil alanlarda vakit geçirdi.

        Bazı tatilciler ise Abant'ın içinden geçen derenin kenarında kamp sandalyelerine oturarak manzaranın keyfini çıkardı.

        Havanın serin olması ve yağış ihtimali nedeniyle milli parkta önceki bayram tatillerine göre yoğunluk oluşmadığı gözlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

